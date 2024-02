Alkoholisierter Radler fährt Schlangenlinien

Heide (dpa/lno) –

Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Heide (Kreis Dithmarschen) aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war am Freitagabend in Schlangenlinien auf dem Rad unterwegs, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von etwas mehr als drei Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Anschließend wurde der Radfahrer aufgrund seines Alkoholisierungsgrades in Schutzgewahrsam genommen. Das Fahrrad stellte die Polizei sicher, weil der 45-Jährige nicht nachweisen konnte, dass es ihm gehört.