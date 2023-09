Alkoholisierter Mann randaliert und verletzt Polizisten

Winsen/Luhe (dpa/lni) –

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag in Winsen (Luhe) randaliert und später mehrere Polizisten verletzt. Der 21-Jährige beleidigte, kniff und schlug Menschen am Donnerstag zunächst in der Kreisverwaltung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er sich auch durch die alarmierten Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Auf der Wache habe der Mann vorgegeben, auf Toilette zu müssen, auf dem Weg dorthin aber zwei Polizisten angegriffen, um sich ihnen zu entziehen. Zusammen mit weiteren Beamten habe der Mann in Handschellen genommen und zurück in seine Zelle gebracht werden können. Fünf Polizisten und Polizistinnen erlitten dabei Prellungen und Bisswunden, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 21-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.