Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein und Versicherung

Reinbek (dpa/lno) – Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Reinbek (Kreis Stormarn) einen alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein und KfZ-Versicherung erwischt. Die KfZ-Kennzeichen seien im September in Hamburg gestohlen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer, ein 38-jähriger Trittauer, bekannte bei der Kontrolle am Vortag, keinen gültigen Führerschein zu besitzen und vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Er habe den Führerschein schon einmal wegen Autofahrens unter Alkoholeinfluss verloren. Eine Atemmessung ergab 0,89 Promille. Es wurde eine Blutprobe genommen. Kennzeichen und Autoschlüssel wurden sichergestellt.

Polizeimitteilung