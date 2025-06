Alkoholisierter Fahrer baut Unfall mit gestohlenem Auto

Cappeln (dpa/lni) –

Mit einem gestohlenen Auto hat ein betrunkener 30-Jähriger auf der A1 im Landkreis Cloppenburg einen Unfall gebaut. Einen Führerschein hatte der Mann nicht, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall in der Nähe von Cappeln blieb der 30-Jährige unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge knallte er beim Überholen am Freitagabend seitlich in ein anderes Auto, kam von der Straße ab und stieß gegen die Warnbake einer Baustellenabsicherung. Bei der Überprüfung des Mannes stellte die Polizei dann fest, dass er mit einem in Frankreich gestohlenen Wagen mit einem Kennzeichen unterwegs war, das nicht zu dem Auto gehörte.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das gestohlene Auto beschlagnahmten die Beamten.