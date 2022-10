Alkoholisierter Autofahrer fährt in Grünstreifen

Bargteheide (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 21 ist ein alkoholisierter 21-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen ins Gebüsch gefahren. Der Mann war in Richtung Kiel unterwegs, als er zwischen dem Kreuz Bargteheide und dem Rastplatz Rehbrook laut eigener Aussage von der Fahrbahn abfuhr, weil eine Bremse seines Fahrzeugs blockiert gewesen sei und gequalmt habe. Dies teilte die Autobahnpolizei Bad Oldesloe am Sonntagmittag mit. Da es keinen Seitenstreifen gegeben habe, sei der Mann daraufhin ins Gebüsch gefahren. Laut Polizeiangaben brannte das Auto komplett aus.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen und für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, da er stark alkoholisiert angetroffen wurde. Zu den Hintergründen des Unfalls werde nun ermittelt. Die A21 wurde an der Unfallstelle knapp eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf 4500 Euro.