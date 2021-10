Alkoholisierter Autofahrer fährt Ampel um

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ratekau (dpa/lno) – Ein alkoholisierter Fahrer ist in Ratekau (Kreis Ostholstein) mit seinem Auto gegen eine Fußgängerampel geprallt und hat diese dabei stark beschädigt. Anschließend schlitterte das Fahrzeug am frühen Samstagmorgen weiter durch mehrere Beete und blieb schließlich stehen, teilte die Polizei mit. Der 26 Jahre alte Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Unfallstelle und die umgeknickte Ampel wurden vom örtlichen Bauhof abgesichert.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-535903/2