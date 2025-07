Alkoholisierte Frau landet mit dem Auto im Wasser

Eine Frau landete in der Nacht zum Montag mit ihrem Auto im Wasser. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Eine alkoholisierte Frau ist in der Nacht zum Montag mit ihrem Auto in ein Binnengewässer in Kiel gefahren. Die 20-Jährige und ihr 23 Jahre alter Beifahrer befreiten sich eigenständig aus dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt Schürfwunden, ihr Beifahrer blieb demnach unverletzt. Beide kamen dennoch zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie es hieß.

Wie es genau zum Unfall kam, ist bisher noch unbekannt. Die Frau hatte der Polizei zufolge keinen Führerschein, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Feuerwehr sicherte das Auto vor weiterem Abrutschen. Im Laufe des Vormittags soll dies den Angaben zufolge vollständig aus dem Wasser der Kleine Kiel gezogen werden. Den verursachten Schaden konnte die Polizei bislang nicht beziffern. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.