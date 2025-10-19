Alkohol am Steuer – Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) –

Eine 24-jährige Beifahrerin wurde bei einer Kollision mit einem Baum in Osnabrück schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in der Nacht zum Sonntag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 34 Jahre alte Fahrer blieb demnach unverletzt.

Er verlor den Angaben zufolge die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholgeruch fest. Ein Bluttest bestätigte einem Polizeisprecher zufolge die Vermutung: Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 34-Jährigen beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.