Geärgert, gekämpft, gewonnen: Zverev im Viertelfinale

Hamburg (dpa) –

Auf dem Weg aus dem Spielertunnel auf den Center Court kam Tennisprofi Alexander Zverev an einer Kante ein wenig ins Straucheln. Einen Ausrutscher leistete sich der am linken Knie lädierte Olympiasieger und Titelverteidiger beim ATP500-Turnier in Hamburg danach zwar nicht, doch das 4:6, 6:2, 7:5 über den Franzosen Hugo Gaston und der Einzug in das Viertelfinale war für den 27-Jährigen ein ganz hartes Stück Arbeit.

«Ich war ein-, zweimal davor, meine Nerven komplett zu verlieren. Ihr habt mich davon abgehalten», bedankte sich der Hamburger nach Match beim Heimpublikum, das ihren Lokalmatadoren mit Applaus und der La-Ola-Welle bedachte.

Strittige Entscheidungen

Mit Aufschlägen weit jenseits der 220-Stundenkilometer-Grenze setzte Zverev den französischen Linkshänder unter Druck. Gaston schaffte es aber immer wieder, seine gefürchteten Stopp- und Lobbälle einzustreuen. Dem Hamburger war die Unzufriedenheit mit dem Start in das Spiel anzusehen. Beim dritten Satzball des Franzosen beschwerte sich Zverev, dass der Ball bereits zweimal im Feld des Gegners aufgesprungen sei.

Auch im dritten Satz gab es Diskussionsbedarf. Das Ass von Gaston zum 1:2 hatte Zverev im Aus gesehen, doch die Schiedsrichterin gab den Ball gut. Danach suchte der 27-Jährige erst einmal das Gespräch mit Bruder Mischa und Vater Alexander, die am Spielfeldrand Platz genommen hatten. Später kassierte Zverev auch noch eine Verwarnung, weil er sich bei einem Aufschlag zu viel Zeit genommen hatte.

Mit Wut im Bauch und trotz zwei Aufschlagverlusten im dritten Satz schaffte der Lokalmatador das vorentscheidende Break zum 6:5 und beendete die Partie nach 2 Stunden und 35 Minuten mit einem Ass beim ersten Matchball.

Zhang Zhizhen freut sich auf den Olympiasieger

In der Runde der besten acht Spieler trifft Zverev nun am Freitag (18.30 Uhr) auf einen unbekannten Gegner. Mit dem Chinesen Zhang Zhizhen hat sich der 27-Jährige bislang noch nicht gemessen. Die Nummer 34 der Welt spielte sich durch ein 6:1, 7:6 (7:5) über den Italiener Flavio Cobolli in das Viertelfinale. «Es ist gut, vor den Olympischen Spielen gegen den Olympiasieger zu spielen», sagte der in Shanghai geborene Profi nach seinem 50. Sieg auf der ATP-Tour. Jedes Match gegen einen Topspieler ist «gut für meine Entwicklung».

Auch Holger Rune schaffte ohne Probleme den Einzug in das Viertelfinale. Der an Nummer zwei gesetzte Däne bezwang den argentinischen Qualifikanten Marco Trungelliti in zwei Sätzen 6:4, 6:3. Trotz seiner Knieprobleme fühlt sich der 21 Jahre alte Weltranglisten-17. in der Hansestadt sehr wohl. Dank der vielen aus Dänemark angereisten Fans sei es «fast so, wie zu Hause zu spielen».