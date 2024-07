Alexander Möller verstärkt die BG Göttingen

Göttingen (dpa/lni) –

Die BG Göttingen hat einen neuen Center für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Club mitteilte, ergänzt der 2,07 Meter große Alexander Möller den Kader von Trainer Olivier Foucart. In den beiden vergangenen Spielzeiten war der 26-Jährige für die ART Giants Düsseldorf in der 2. Liga ProA aktiv.

«Wir haben nach einem großen Spieler gesucht, der gute Qualität ins Training bringt, seinen Hauptfokus auf die Entwicklung richtet und möglicherweise eine kleinere Rolle im Erstliga-Kader einnehmen kann», sagte Foucart und ergänzte: «Alex hat das richtige Profil. Wir sind froh, dass er zu uns kommt und wir mit ihm arbeiten können.»