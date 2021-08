Alexander Fest verlässt Rowohlt Anfang 2022

Hamburg (dpa) – Alexander Fest wird den Rowohlt-Verlag Ende Januar 2022 verlassen. Das teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Freitag mit. Fest wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen, heißt es in der Mitteilung. Der 61-Jährige war seit 2014 als Editor-at-large für den Rowohlt-Verlag tätig, den er zuvor zwölf Jahre lang geleitet hatte. In dieser Zeit habe er bedeutende deutschsprachige und internationale Autoren für den Verlag gewinnen können und damit dessen literarisches Profil maßgeblich erweitert, heißt es in der Mitteilung. Der Hauptgeschäftsführer der Holtzbrinck Buchverlage, Alexander Lorbeer, sagte, er bedauere das Ausscheiden Fests und danke ihm schon jetzt für seine langjährigen, außergewöhnlichen Verdienste.

