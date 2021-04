Alena Buyx erhält den Deutschen Nationalpreis 2021

Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat, spricht zur Presse. Foto: Michael Kappeler/dpa

Hamburg (dpa) – Der mit 30 000 Euro dotierte Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Prof. Alena Buyx. Die 43-Jährige werde für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Coronakrise geehrt, teilte die Deutsche Nationalstiftung am Donnerstag in Hamburg mit.

«Frau Buyx gelingt es immer wieder, die unterschiedlichen Perspektiven verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zusammenzuführen und das Ergebnis dieser Beratungen in einer klaren und verständlichen Sprache zu kommunizieren», sagte der Leiter der Stiftung, Thomas Mirow. Der Rat spricht Handlungsempfehlungen aus, die er auf der Grundlage fundierter Abwägungen trifft und nachvollziehbar begründet. «Damit wirkt er Vorurteilen und Misstrauen wirksam entgegen und stärkt das Vertrauen in der Gesellschaft.»

Der mit 20 000 Euro dotierte Förderpreis der Stiftung geht an das Europäische Jugendparlament (EJP). Seit 1990 vernetzt es Jugendliche in ganz Europa und mache mit «erweiterten Parlamentssimulationen» europäische Politik überparteilich erleb- und erfahrbar. Damit fördere es das Politikverständnis junger Menschen und motiviert sie, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren.

Die Stiftung wurde 1993 vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und Weggefährten gegründet. Sie ehrt Personen und Organisationen, die sich für Demokratie und Zusammenhalt engagieren. Die Auszeichnungen sollen am 25. Juni von Altbundespräsident Horst Köhler überreicht werden.

