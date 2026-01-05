Aldi-Markt in Bersenbrück nach Gasgeruch geräumt

Ein unangenehmer Geruch in der Luft ließ die Feuerwehr zu einem Supermarkt ausrücken. (Symbolbild) Michael Matthey/dpa

Bersenbrück (dpa/lni) –

Wegen eines unklaren Gasgeruchs ist ein Aldi-Markt in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) am Montagvormittag geräumt worden. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge am Vormittag einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt. Vier Beschäftigte klagten anschließend über Kopfschmerzen und wurden medizinisch versorgt. Die Feuerwehr stellte bei Messungen leicht erhöhte Salz- und Blausäurewerte fest, die jedoch noch unterhalb der kritischen Grenzwerte lagen.

Vermutlich sei ein kleiner Schmorbrand in einem Entlüfter der Auslöser gewesen, hieß es weiter. Der Markt wurde vorsorglich geschlossen und werde am Montag nicht mehr öffnen. Er soll nach Instandsetzungsarbeiten zu einem noch unbekannten Zeitpunkt wieder freigegeben werden.