Albrecht: Schweinepest-Risiko auch für Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein hat sich laut Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht auf mögliche Fälle der Afrikanischen Schweinepest intensiv vorbereitet. «Länderübergreifend haben wir unter anderem mehrfach Tierseuchenübungen zur Vorbereitung auf einen Seuchenfall durchgeführt», sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Kiel. Zuvor war in Brandenburg nahe der polnischen Grenze erstmals in Deutschland an einem toten Wildschwein die für Menschen ungefährliche Tierseuche nachgewiesen worden. In Osteuropa grassiert sie schon länger. In Schleswig-Holstein gibt es dem Ministerium zufolge aktuell keine Hinweise auf die Seuche, die bei Schweinen fast immer tödlich verläuft. Einen Impfstoff gibt es nicht. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

«Der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland stellt eine große Herausforderung dar, die angesichts der Situation in unseren bereits stark betroffenen europäischen Nachbarländern jedoch erwartet werden musste», sagte Albrecht. «Bund und Länder müssen jetzt entschlossen handeln und die erforderlichen Maßnahmen im Seuchenfall konsequent und zügig umsetzen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.»

Albrecht rief die Schweinehalter auf, die geltenden Sicherheitsmaßnahmen in den Betrieben einzuhalten. «Obwohl der positive Fund in Brandenburg noch weit von uns entfernt ist, besteht das Risiko eines Eintrages nach Schleswig-Holstein.» Albrecht kündigte an, das vom Land mit Kreisen und kreisfreien Städten vereinbarte Maßnahmenpaket und die Prävention vor der Seuche weiter entschlossen umzusetzen. Laut Ministerium halten im Land etwa 800 Betriebe rund 1,4 Millionen Schweine.

Albrecht appellierte an die Jäger, Schwarzwild weiterhin intensiv zu bejagen. Die Begrenzung dieser Bestände sei ein wichtiger Baustein, um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern. Und wenn jedes tot gefundene Wildschwein untersucht werde, könne die Seuche früh erkannt werden. Nur so könnten die Behörden rechtzeitig Maßnahmen einleiten und die Seuche an einer Ausbreitung hindern.

Jäger können gefundene Tierkadaver kostenlos an Sammelplätzen abgeben, die im Land seit 2018 eingerichtet wurden. Für Beprobung und Entsorgung gibt es eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Wer vermehrt Fallwild entdecke, sollte umgehend das Veterinäramt informieren, sagte Albrecht.

