Albrecht fordert entschlossene Klimaschutzmaßnahmen

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht fordert angesichts des jüngsten Berichts des Weltklimarats entschlossene Klimaschutzmaßnahmen. «Die aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft untermauern, dass wir ohne radikalen Klimaschutz geradewegs in eine Katastrophe laufen», teilte der Grünen-Politiker am Montag mit. Zuvor hatte der Weltklimarat (IPCC) in Genf seinen neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vorgelegt.

Wenn sich die Erderwärmung weiter wie erwartet beschleunige, würden viele Menschen in allen Teilen der Welt schon sehr bald ihre Lebensgrundlagen verlieren, warnte Albrecht. Schon jetzt zeigten Großbrände, Hitzewellen und Starkregenereignisse überall auf der Welt, wie verheerend die bereits eingetretenen Folgen des Klimawandels seien. «Je schneller wir jetzt entschlossen Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, desto mehr Freiheit, Sicherheit und Wohlstand werden uns bleiben.»

© dpa-infocom, dpa:210809-99-780290/3