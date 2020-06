Alba siegt klar im ersten Viertelfinalspiel gegen Göttingen

Bennet Hundt (l) aus Göttingen und Peyton Siva von Alba Berlin in Aktion. Foto: Tilo Wiedensohler/camera4/BBL/Pool/dpa

München (dpa/bb) – Alba Berlin ist beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München auf Halbfinalkurs. Am Donnerstag ließen die Berliner im ersten Viertelfinalspiel der BG Göttingen keine Chance und siegten deutlich mit 93:68 (52:29). Damit dürfte das Rückspiel am Samstag (20.30 Uhr/Magentasport) nur noch reine Formsache sein. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 15 uns Tyler Cavanaugh mit 13 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses verzichtete auf den angeschlagenen Martin Hermannsson und auf Center Landry Nnoko. Dafür bekamen Stefan Peno und Cavanaugh zu ihrem zweiten Einsatz im Turnier. Alba zeigte gleich von Beginn an, dass sie den Außenseiter nicht auf die leichte Schulter nehmen wollten. Aggressiv und konzentriert gingen sie vor allem in der Defensive zu Werke. In der Offensive vergaben die Berliner allerdings noch einige offene Würfe, so dass Göttingen zunächst dranbleiben konnte.

Das änderte sich zu Beginn des zweiten Viertels. Mit einem 18:3-Lauf zog Alba sofort davon und baute den Vorsprung erstmalig auf über 20 Punkte aus (41:20). Die Berliner hielten das Tempo hoch und dominierten nun die Partie. Ein Highlight setzte Youngster Jonas Mattisseck kurz vor der Pause, als er mit einem Buzzerbeater aus der eigenen Hälfte zur 52:29-Halbzeitführung traf.

Auch nach dem Seitenwechsel wollte Alba erst gar keine Zweifel aufkommen lassen. Zu Beginn des dritten Viertels zogen sie mit einem 20:0-Lauf weiter davon. Nach knapp 26 Minuten betrug die Führung erstmalig 40 Punkte (72:32). Danach schalteten die Berliner einige Gänge zurück, und die jungen Spiele bekamen mehr Spielzeit. So konnte Göttingen im letzten Viertel gegen nachlassende Berliner noch Ergebniskosmetik betreiben.

