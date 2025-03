Alarm an Braunschweiger Schule – keine Kinder im Gebäude

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach Alarmauslösung an einer Braunschweiger Schule gibt es erneut einen größeren Polizeieinsatz. Über ihre Social-Media-Kanäle informierten die Beamten am Nachmittag über die Situation an der Grundschule in der Weststadt. Demnach gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdungslage und es befinden sich keine Kinder mehr in der Schule.

Nach Angaben eines Sprechers wird die Lage vor Ort verifiziert und die Einsatzkräfte arbeiten ein Standardkonzept ab. Eine Infostelle für Betroffene werde eingereicht.

Erst am Montag war ein Großaufgebot der Polizei wegen Amokalarms zu einem Einsatz an einem Braunschweiger Gymnasium ausgerückt. Von der Evakuierung dabei waren laut Polizei etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler betroffen, bevor die Kräfte Entwarnung gaben.