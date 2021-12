Hannover (dpa/lni) – Über die Situation der Pflegekräfte wird heute in der Landtagssitzung in Hannover beraten. Die Grünen-Fraktion hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine Aktuelle Stunde mit dem Titel «Pflegekräfte am Ende ihrer Kräfte, Intensivbetten gesperrt – wie stoppen wir den #Pflexit?» eingebracht. Am Mittwoch wird ebenfalls über bezahlbares und klimaneutrales Wohnen im Bundesland debattiert – dies auf Antrag der SPD-Fraktion.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-382376/2

Tagesordnung Landtagssitzung