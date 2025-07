Aktivisten protestieren vor Kieler Landtag für Maja T.

Der Landtag in Kiel: Hier protestieren Aktivisten am Morgen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa) –

Mehrere Aktivisten sind nach eigenen Angaben am Morgen auf ein Gerüst am Kieler Landtag gestiegen und haben ein Transparent mit der Aufschrift «Free Maja» entrollt. Wie die «TurboKlimaKampfGruppe» mitteilte, wollen sie damit auf die Situation der in Ungarn inhaftierten non-binären Person Maja T. aufmerksam machen und eine Rücküberführung nach Deutschland fordern. Ein Polizeisprecher in Kiel bestätigte sieben Personen auf einem Baugerüst rechtsseitig des Plenarsaals. Die Polizei sei vor Ort.

Die Aktivisten teilten ein Video auf der Plattform Instagram, das mehrere vermummte Personen zeigt. Sie rufen darin mehrfach «Free Maja». Ihren Angaben zufolge handelt es sich um insgesamt acht Personen.

T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. T. droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Haft. T. hatte am gestrigen Montag nach gut fünf Wochen einen Hungerstreik beendet, mit dem T. bessere Haftbedingungen und eine Rücküberstellung nach Deutschland erreichen wollte.