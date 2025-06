Aktivisten protestieren auf Kieler Woche gegen Aufrüstung

Kiel (dpa/lno) –

Zum Start der Kieler Woche haben Aktivisten beim «Open Ship» am Eingang zum Marinestützpunkt gegen Aufrüstung und für Klimagerechtigkeit protestiert. Mitglieder der Aktionsgruppe «No Peace. No Climate Justice» kletterten auf Bäume und hielten zwei Banner in die Höhe, wie die Polizei bestätige. Auf den Bannern war zu lesen: «Organisiert Euch gegen die Klimakrise und Aufrüstung» und «Seenotrettung statt Kriegseinsatz».

Laut der Aktionsgruppe demonstrierten weitere Menschen mit Protestbannern am Boden, verteilten Flyer und informierten über die Aktion und ihre Ziele. Die Gruppe kritisiert die zunehmende, weltweite Militarisierung und Aufrüstung und fordert stattdessen Strategien für eine klimagerechte Zukunft.

Zur Kieler Woche (21. bis 29. Juni) erwartet Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt rund drei Millionen Gäste. Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wollten das Volksfest am Abend offiziell eröffnen.