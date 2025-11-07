Aktivisten blockieren Gleise im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Gruppe mehrere Aktivisten blockiert Gleise am Hamburger Hafen und sorgt damit auch für Verkehrsbehinderungen. Einige von ihnen hatten sich an den Gleisen im Bereich Altenwerder Damm/Waltershofer Brücke festgekettet, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Die Teilnehmer tragen rote Anzüge und einige haben ihre Gesichter vermummt.

Polizisten seien vor Ort und im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wegen der Aktion sei demnach auch der Verkehr auf der Köhlbrandbrücke sowie am Burchardkai beeinträchtigt. Die Aktion hatte laut Polizei um 08.30 Uhr begonnen und dauerte an.

Mit ihrer Aktion wollen die Teilnehmer nach eigenen Angaben ihre Solidarität mit Palästina zeigen, teilte die Organisation «Ende Gelände» in einer Mitteilung mit. Die Gruppe fordert «einen sofortigen Stopp der Waffenexporte nach Israel, das Ende der Besatzung Palästinas» und kritisiert die Bundesregierung «für ihre Unterstützung der Kriegsverbrechen in Gaza». Auf Transparenten stand unter anderem «Kein Frieden ohne Selbstbestimmung. Free Palestine.» An der Waltershofer Brücke ist demnach eine Kundgebung geplant.

Mit der Blockade wollen die Aktivisten nach eigenen Angaben die Transportwege stören, auf denen Logistikunternehmen Rüstungsgüter nach Israel liefern.