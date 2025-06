Aktionstag für Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr

Hannover (dpa/lni) –

Mit 460 Polizistinnen und Polizisten beteiligt sich Niedersachsen heute (ab 7.00 Uhr) an einem länderübergreifenden Aktionstag zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Vor allem in den Innenstädten soll es dabei Kontrollen sowie Aktionen zur Prävention und Aufklärung geben, kündigte das Innenministerium in Hannover an.

Ministerin Daniela Behrens (SPD) erinnerte daran, dass die Jüngsten erst lernten, sich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen. «Wenn wir Erwachsene uns im Straßenverkehr aufmerksam und regeltreu bewegen, sind wir Orientierungsvorbilder und schaffen für sie zugleich einen sichereren Verkehrsraum, der auch kleine Fehler der Kinder verzeiht», sagte sie.

2024 starben in Niedersachsen sechs Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren bei Verkehrsunfällen. Ein Jahr zuvor kamen zehn Kinder ums Leben.

Bremen plant Tempokontrollen vor Schulen

Deutschlandweit sind bei der Aktion nach Angaben des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD), der den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehat, etwa 7.000 Polizisten an rund 2.180 Kontrollstellen im Einsatz.

Die Polizei Bremen hat angekündigt, unter anderem Kontrollstellen vor Schulen einzurichten, um dort gezielt die Geschwindigkeit zu überwachen. Auch in Bremerhaven sind Kontrollen vor Schulen mit Fokus auf Elterntaxen geplant. Innensenator Mäurer will dort zudem mit Erst- und Zweitklässlern deren Schulweg erkunden.