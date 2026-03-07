Aktionstag: Bürger sammeln Müll für ein sauberes Land

Kiel (dpa/lno) –

Die Bewohnerinnen und Bewohner des nördlichsten Bundeslands sind zum Frühjahrsputz aufgerufen. Mit der Aktion «Unser sauberes Schleswig-Holstein» wollen Städteverband und Gemeindetag am Samstag das Bewusstsein für gemeinsame Umweltverantwortung stärken. Über 270 Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Bürgern beteiligen sich den Angaben nach in diesem Jahr am Müllsammeln.

Die Aktionen finden laut einer Sprecherin des Städteverbands im ganzen Land statt. Zudem meldeten viele Helferinnen und Helfer ihr Engagement nicht offiziell an. Ziel der Initiative sei es, möglichst viele Menschen zum Sammeln zu motivieren und die Landschaft von Müll und Umweltsünden zu befreien.

Nach getaner Arbeit treffen sich die Freiwilligen aller Altersgruppen vielerorts zu einem gemütlichen «Klönschnack» – der gemütlichen Plauderei. Der Städteverband, der Gemeindetag, die Provinzial Nord Brandkasse, der Landesfeuerverband und Schleswig-Holstein Netz organisieren den Aktionstag.