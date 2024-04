Aktionskünstlerin will Schaumteppich um Holstentor legen

Lübeck (dpa/lno) –

Das Lübecker Holstentor wird wieder einmal zum Schauplatz einer spektakulären Kunstaktion. Am heutigen Sonntag (14. April) wird die Künstlerin Stephanie Lüning einen farbigen Schaumteppich rund um das Wahrzeichen der Hansestadt ausbreiten. Die Aktion ist nach Angaben der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck Teil der Ausstellung «Hello Lübeck. Dialoge mit der Kunsthalle», die auf die Neuausrichtung der Kunsthalle aufmerksam machen soll. Dort läuft bereits seit dem 11. April die «Ausstellung im Wandel», die noch bis zum 28. Juli ungewohnte Kunsterlebnisse in und außerhalb der Kunsthalle bietet.

Die 1978 in Schwerin geborene Künstlerin Lüning experimentiert seit einiger Zeit mit farbigem Schaum, Seifenblasen und Eisblöcken. Dementsprechend sind viele ihrer Werke den Angaben zufolge temporär angelegt. So lässt sie etwa bunte Eisblöcke über aufnehmendem Papier schmelzen oder farbige Schaummaßen über Parkdecks quellen. In den vergangenen Jahren gab es bereits Schaumaktionen am Centre Pompidou in Paris und im öffentlichen Raum in London.