«Aktenzeichen XY» sucht nach Ammerländer Bankräuber

Oldenburg/Mainz (dpa/lni) – Nach einem Banküberfall im Landkreis Ammerland mit mehreren Tausend Euro Beute erhofft sich die Polizei Hinweise durch die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst». Details zu dem Fall vom Juli 2019 in Augustfehn werden am kommenden Mittwochabend (20.15 Uhr) ausgestrahlt, wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte. Damals hatte ein maskierter Täter mehrere Bankangestellte bedroht und die Herausgabe von Geld erpresst. Er flüchtete erst auf einem blauen Klapprad, dann mit einem weißen Fahrzeug, das mutmaßlich in Bremen zugelassen war.

Etwa zwei Stunden vor dem Überfall hatte ein mutmaßlicher Mittäter Geld in der Bank gewechselt und sie dabei mutmaßlich ausgekundschaftet. Im August 2019 veröffentlichte die Polizei Videoaufnahmen beider Personen aus den Überwachungskameras.

