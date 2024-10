Akkuzüge zwischen Eckernförde und Kiel gehen an den Start

Kiel (dpa/lno) –

Im Steuerwagen eines Akku-Zuges ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in den Kieler Bahnhof eingefahren. Damit fuhr auf der Bahnstrecke von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Kiel (RE 72) der erste offizielle Zug, der per Akku betrieben wird, wie der Nahverkehrsverbund NAH.SH mitteilte. Bereits am 15. Oktober sei zudem der Probebetrieb auf der Strecke gestartet.

Im Akku-Netz Schleswig-Holstein werden seit Ende 2023 in mehreren Schritten die bisherigen Dieseltriebzüge durch Akku-Züge ersetzt, hieß es von der Nordbahn. Im Raum Flensburg, Kiel, Rendsburg, Husum und Bad St. Peter-Ording sollen bis Jahresende alle Linien der Nordbahn auf Akku-Zug-Betrieb umgestellt werden. Die Nordbahn ist nach eigenen Angaben größter Betreiber im Akku-Netz Schleswig-Holstein.