Airports im Nordwesten startklar für Corona-Tests

Ein Absperrband mit dem Logo des Flughafens hängt vor einem Check-in-Schalter in der Abflughalle des Flughafens Hannover. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Rückkehrer aus Risikogebieten sollen am Airport Hannover möglichst ab Mittwoch auf das Coronavirus getestet werden. Am Dienstagvormittag gab es eine Ortsbegehung von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes der Region Hannover und des Flughafens. Es gehe um Absprachen, wo die Test-Stationen aufgestellt werden sollen, sagte eine Sprecherin. «Uns liegt am Herzen, dass es möglichst schnell losgeht.» Eine bundesweite Testpflicht soll voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten.

Der Flughafen schlug den Behörden für die Testungen mehrere Flächen nach der Gepäckaufnahme vor. Von Hannover aus werden derzeit drei Länder angeflogen, die auf der Liste des Robert Koch-Institutes für Risikogebiete stehen: die Türkei, Serbien und Weißrussland. Eine Airport-Sprecherin schätzte die Zahl der rückkehrenden Passagiere aus diesen Ländern nach Hannover auf rund 10 000 im Monat.

Am Regionalflughafen Münster/Osnabrück wurden schon in der Nacht zum Dienstag erstmals Passagiere eines Flugzeugs aus der Türkei getestet. An Bord der Maschine waren 88 Passagiere, 35 ließen sich nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers Detlef Döbberthin testen. Der überwiegende Teil habe bereits einen Test in der Türkei machen lassen. Für diejenige, die sich nicht testen ließen, galten die anschließenden häuslichen Quarantäneregelungen.

In Bremen geht es vermutlich Ende der Woche los. Der Flughafen stellt Räumlichkeiten für die Tests zur Verfügung, verwies aber auf die Zuständigkeit der Gesundheitsbehörden. Das Passagieraufkommen aus Risikogebieten sei derzeit überschaubar. Turkish Airlines setzte für August den Flugverkehr von Bremen aus. Mit anderen Fluglinien werden noch Izmir und Antalya angeflogen.

