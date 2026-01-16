Airport steckt mehr als 90 Millionen Euro in Gepäckanlage

Der Flughafen Hamburg steckt nach eigenen Angaben mehr als 90 Millionen Euro in die Modernisierung der Gepäckförderanlage. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Flughafen Hamburg erneuert für mehr als 90 Millionen Euro seine Gepäckförderanlage, über die täglich bis zu 30.000 Koffer bewegt werden. «Teile der Anlage sind inzwischen rund 20 Jahre alt, daher ist eine Erneuerung nun erforderlich», sagte Airport-Chef Christian Kunsch anlässlich des symbolischen Spatenstichs für den Bau einer neuen Sortierhalle.

Investitionen unabdingbar

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte, für eine verlässliche Infrastruktur seien Investitionen unabdingbar. «Das gilt natürlich auch für den Hamburger Flughafen, der als ältester internationaler Verkehrsflughafen Deutschlands seine Anlagen Schritt für Schritt erneuert.»

Die derzeitige Anlage in Terminal 1 ist nach Angaben des Flughafens seit 2005 in Betrieb und umfasst eine rund 3,5 Kilometer lange Förderstrecke. Sie werde nun im laufenden Betrieb durch moderne Systeme ersetzt, um die Streckenführung zu optimieren und die Gepäckwege effizienter zu gestalten.

Mehr Platz zur Lagerung von Gepäckstücken

Zudem würden neue Speicherplätze geschaffen, um mehr Gepäckstücke lagern zu können, die zum Beispiel schon am Vortag aufgegeben wurden. Zusätzlich erneuere der Flughafen die Steuerungs- und Funktionsabläufe mit zeitgemäßer Automatisierungstechnik, was die Belastbarkeit der Anlage erhöhe.

Die zusätzliche Sortierhalle soll im Mai 2027 fertig sein. In ihr werde es auf einer Fläche von rund 2.800 Quadratmetern drei Sortierrundläufe geben. Parallel dazu starte im November die schrittweise Erneuerung der bestehenden Gepäckförderanlage. Diese Arbeiten sollen im Mai 2029 abgeschlossen sein.

Anlage in Terminal 2 vor fünf Jahren grunderneuert

Zum Aufrechterhalten der Gepäckabfertigung stehe neben der neuen Sortierhalle dann auch die Systeme im Terminal 2 zur Verfügung. Diese Gepäckabfertigungsanlage sei bereits vor fünf Jahren grunderneuert worden.