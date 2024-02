Airbus baut Brandschutz-Zentrum in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Der Flugzeugbauer Airbus errichtet ein Zentrum für Brandschutz in Bremen. Der Bau der Anlage beginnt am Donnerstag (von 14.00 Uhr an) symbolisch mit einem Spatenstich, wie aus einer Mitteilung von Airbus hervorgeht. In dem Zentrum soll untersucht werden, wie Wasserstoff-Flugzeuge vor Bränden geschützt werden können. Airbus will bis 2035 ein wasserstoffbetriebenes Verkehrsflugzeug für Linienflüge einsetzen. An der Veranstaltung sollen Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und die Airbus-Technologiechefin Sabine Klauke teilnehmen.