Ahlstrand verlässt FC St. Pauli und wechselt nach Almelo

Hamburg (dpa/lno) –

Erik Ahlstrand verlässt auf eigenen Wunsch den Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli und wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Die Leihvereinbarung enthält eine Kaufoption, die der Eredivisie-Club im Sommer ziehen kann, wie die Hamburger mitteilten.

Ahlstrand war im Januar 2024 vom schwedischen Erstligisten Halmstads BK ans Millerntor gekommen. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der schwedische Mittelfeldspieler sechs Pflichtspieleinsätze für die Lizenzmannschaft. Dazu kommen 23 Partien für die U23 des FC St. Pauli, in denen ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen.