Agrarminister Rainer würdigt Arbeit der Krabbenfischer

Büsum (dpa/lno) –

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat bei einem Besuch in Büsum (Kreis Dithmarschen) die Arbeit der Krabbenfischer gewürdigt. «Für mich ist es wichtig, dass es die Krabbenfischerei weiter gibt.» Das sei enorm wichtig, denn sie sei ein Wirtschafts- und ein Kulturgut. «Wir werden auch im Auge behalten, dass die Fanggründe nicht reduziert werden, oder nicht drastisch reduziert werden, weil es für die Region wichtig ist.»

Krabben seien ein wichtiges Lebensmittel, sagte Rainer. «Somit ist die Krabbenfischerei unglaublich wichtig nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern für ganz Deutschland.»

Im Gespräch mit Krabbenfischern seien ihm als drängende Themen der Abbau von Bürokratie und überbordenden Kontrollen genannt worden, sagte der Minister. Es gehe aber auch um die Förderung von Investitionen und eine Abwrackprämie. «Ich hoffe, dass wir da mittel- und kurzfristig Lösungen finden.»