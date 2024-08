Agrarmesse Norla beginnt

Rendsburg (dpa/lno) –

Zur Agrarmesse Norla in Rendsburg werden wieder Tausende Besucher erwartet. Zu Eröffnung der 74. Fachausstellung und Verbrauchermesse am Donnerstag (9.00 Uhr) kommen auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (beide CDU). Der Schwerpunkt der Ausstellung, die am Sonntag endet, liegt auf der Landtechnik.

Am Freitag kommen Landwirte, Verbandsvertreter und Politiker im Rahmen der Norla zum Schleswig-Holsteinischen Bauerntag zusammen. Der Europaabgeordnete und frühere niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU/EVP) wird zum Thema «Zukunft gemeinsam mit der Landwirtschaft gestalten» sprechen. Die Eröffnungsrede wird Landesbauernpräsident Klaus-Peter Lucht halten, Ministerpräsident Daniel Günther wird für ein Grußwort erwartet.