Aggressive Besucher stören Kirmes in Salzgitter

Für drei Menschen endet der Kirmesbesuch in Salzgitter in Handschellen. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Salzgitter (dpa/lni) –

Die Polizei hat drei Menschen in Gewahrsam genommen, die auf der Altstadtkirmes in Salzgitter randaliert haben. Zuerst habe ein 25-jähriger Mann den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mehrfach beleidigt, teilte die Polizei am Vormittag mit. Auch die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann nicht beruhigen. Als er trotz eines Platzverweises weiterhin nicht das Fest verließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Später in der Nacht auf den Samstag kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung an einem Bierstand. Auch hier kam ein 49-Jähriger dem Platzverweis der Polizei nicht nach. Er wurde schließlich mit Handschellen gefesselt.

Eine 40 Jahre alte Frau störte den Einsatz der Beamten und griff sie an. Sie und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt. Auch ihr wurden Handschellen angelegt. Anschließend wurde sie vom Kirmesgelände weggebracht und entlassen. Die beiden Männer blieben bis zum Ende der Veranstaltung im Polizeigewahrsam. Gegen alle drei Personen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sie waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert.