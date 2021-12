Afrikanische Schweinepest kommt näher: Landwirte besorgt

Ein Schild mit der Aufschrift «Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen, Pufferzone». Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Osnabrück/Hannover (dpa/lni) – Die für Tiere hochgefährliche Afrikanische Schweinepest rückt näher an Niedersachsen: Vor wenigen Tagen wurde ein verendetes Wildschwein mit dem Erreger gut 50 Kilometer entfernt von der Grenze zu Niedersachsen in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. In dieser Lage müssen die Schweinehalter im Land unbedingt die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf ihren Höfen beachten, sagte eine Sprecherin des Landvolks Niedersachsen.

Bei einem Ausbruch der Tierkrankheit in einem Schweinebetrieb müssen nicht nur die Tiere des betroffenen Hofes getötet werden. Auch für Landwirte im Umkreis werden in diesem Fall Transport- und Handelsbeschränkungen erlassen.

Landwirt Peer Sachteleben hält seine Schweine in Biohaltung unter freiem Himmel. Er befürchte, dass er seine Tiere wieder in den Stall bringen muss, wenn erste Wildschweine in seiner Region mit dem Krankheitsvirus in seiner Region gefunden werden, sagt er.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-271663/2

Laves zur Afrikanischen Schweinepest

Webseite Schlehbaumhof

Merkblatt zur Afrikanischen Schweinepest