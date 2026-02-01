Afolayan verlässt FC St. Pauli – Wechsel nach Blackburn

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli und Angreifer Oladapo Afolayan gehen getrennte Wege. Wie der Club am Tag nach der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg mitteilte, wechselt der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung zu den Blackburn Rovers in die zweite englische Liga.

Afolayan kam im Januar 2023 von den Bolton Wanderers zu St. Pauli. In seiner Zeit bei den Hamburgern absolvierte er insgesamt 93 Spiele, erzielte dabei 16 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. In der aktuellen Saison kam er unter Trainer Alexander Blessin auf sieben Bundesliga-Einsätze, blieb dabei aber ohne Torerfolg.