Afful wird Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung

Hamburg (dpa/lno) – Der Diplom-Volkswirt John Afful wird neuer Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Der 55-Jährige wurde zum Nachfolger von Walter Plassmann gewählt, wie ein Sprecher der Ärztevereinigung am Donnerstag sagte. Der 66-jährige Jurist geht Ende März nächsten Jahres in den Ruhestand, Afful übernimmt das Amt zum 1. April. Stellvertretende Vorstandsvorsitzende bleibt Bankerin Caroline Roos (49), die in der Abstimmung um den Spitzenposten gegen Afful unterlag.

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

Mitteilung zur Vorstandswahl