AfD will Verlegung von Steuerakademie nach Hannover prüfen

Hannover (dpa/lni) –

Um die Arbeit in der Steuerverwaltung attraktiver zu gestalten, will die AfD-Landtagsfraktion die Verlegung der Steuerakademie in die niedersächsische Landeshauptstadt prüfen. Die aktuellen Standorte in Rinteln und Bad Eilsen (beide im Landkreis Schaumburg) seien mit dem Auto erreichbar, jedoch nicht mit dem Nahverkehr, sagte AfD-Finanzpolitiker Peer Lilienthal am Donnerstag in Hannover.

Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne sprachen sich gegen den Vorschlag aus. Björn Meyer (SPD) zufolge ist die Steuerakademie in den beiden Orten etabliert und ein Standortfaktor. Grünen-Politikerin Sina Beckmann sagte, dass die Immobilienpreise in der Region erschwinglicher seien als in der Landeshauptstadt.

Als weiteres Argument nannte die AfD in ihrem Antrag, dass in der Landeshauptstadt eine Vielzahl von Finanzämtern ansässig sei. So befinde sich dort etwa das Landesamt für Steuern, das Finanzamt für Großbetriebsprüfungen sowie das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen. Um Synergieeffekte zu nutzen, liege es nahe, in Hannover die zentrale Ausbildungseinrichtung der Steuerverwaltung einzurichten.

Die Steuerakademie wurde nach eigenen Angaben 2006 eingerichtet. In Bad Eilsen finden die Ausbildung für den mittleren Dienst sowie Fortbildungen statt. In Rinteln werden duale Studierende für den gehobenen Dienst ausgebildet.