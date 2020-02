AfD will sich in Halle für Landesparteitag einklagen

Auf einer Richterbank im Landgericht liegt ein Richterhammer aus Holz. Foto: Uli Deck/dpa

Hannover/Nordhorn (dpa/lni) – Die AfD in Niedersachsen will den Anspruch auf einen Versammlungsort für einen Landesparteitag notfalls auch gerichtlich durchsetzen. Das bestätigte die Landeschefin der Alternative für Deutschland, Dana Guth, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Eine solche Klage droht nach einem Bericht der Zeitung «Grafschafter Nachrichten» in Nordhorn gegen die Stadt und das dortige Kulturzentrum Alte Weberei.

Das werde aber «nicht der einzige Fall sein, wo wir versuchen, unser Recht durchzusetzen», sagte Guth. Die Niedersachsen-AfD habe bereits 30 Hallen für ihren diesjährigen Parteitag angefragt – ohne Erfolg. «Wenn die Hallen frei sind, erwarten wir, dass man uns die Möglichkeit gibt, unseren Pflichten nachzukommen.» Schließlich müssten die Parteien laut Gesetz Parteitage abhalten.

Die Alte Weberei in Nordhorn (Kreis Grafschaft) wird vom örtlichen Tourismusservice und einem Förderverein betrieben, die Stadt hält einen kleineren Anteil von 20 Prozent. Deshalb sei die Stadt nicht für die Vermietung zuständig, sagte Stadtsprecher Henrik Eickelkamp auf Anfrage. Das habe man den Rechtsanwälten der AfD am Freitag auch mitgeteilt. Der Geschäftsführer der Alten Weberei, Manuel-Maurice Evers, sagte, er werde Kundenanfragen nicht kommentieren.

«Weder Stadt noch Geschäftsführer haben aus Sicht der AfD eine Berechtigung, die Türen der Halle für die Partei verschlossen zu halten», zitierten die «Grafschafter Nachrichten» Ansgar Schledde vom Kreisverband Ems-Vechte. Deshalb werde man klagen. Der Verband ist für die Organisation des Landesparteitags zuständig.

