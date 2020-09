AfD-Streit: Gauland will Guth aus der Partei werfen

Berlin (dpa) – Der Zerfall der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion wird ein Nachspiel haben. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr, will der Bundesvorstand der Partei am nächsten Mittwoch in Berlin über mögliche Parteiordnungsverfahren beraten. Der Führungsstreit in Hannover hatte am Dienstag zum Bruch der neunköpfigen Landtagsfraktion geführt. Die bisherige Vorsitzende Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends hatten die Fraktion verlassen. Zuvor war die Neuwahl der Fraktionsspitze verschoben worden.

Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, appellierte an den Bundesvorstand, ein Parteiausschlussverfahren gegen Guth in Gang zu setzen. «Die AfD ist durch die sinnlose Sprengung der Fraktion durch Frau Guth nun in einem wichtigen Bundesland parlamentarisch quasi handlungsunfähig», sagte Gauland der dpa. «Wer nach einer innerparteilichen Niederlage gleich alles hinschmeißt, mit dem kann man nicht zusammen politisch kämpfen und der hat das Wesen einer demokratischen Partei nicht verstanden», fügte er hinzu. Gauland nimmt als Ehrenvorsitzender zwar an den Sitzungen des Bundesvorstandes teil, hat aber kein Stimmrecht.

Bei der niedersächsischen AfD gibt es seit längerem einen Machtkampf zwischen gemäßigten und radikaleren Kräften. Guth war am 12. September als Landesvorsitzende abgewählt worden. Neuer Landeschef wurde mit knappem Vorsprung der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner. Er wird der Rechtsaußen-Strömung der AfD zugerechnet. Aus Parteikreisen hieß es, neben ideologischen Fragen hätten bei den Auseinandersetzungen in Niedersachsen aber auch der Führungsstil von Guth und persönliche Rivalitäten eine Rolle gespielt.

Die AfD war 2017 mit 6,2 Prozent erstmals in den niedersächsischen Landtag eingezogen. Der Verlust der Fraktionsstärke hat zur Folge, dass die AfD künftig weniger parlamentarische Rechte hat.