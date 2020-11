AfD scheitert mit Eilantrag gegen Landesparteitag-Auflagen

Justitia mit Sonne und Taube. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Schleswig/Kiel (dpa/lno) – Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat die Auflagen der Stadt Neumünster für einen Landesparteitag der AfD am Samstag bestätigt. Die Richter wiesen einen entsprechenden Eilantrag der Partei ab, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Die Stadt hatte den Landesparteitag in den Holstenhallen wegen der Corona-Lage nur mit maximal 100 Teilnehmern zugelassen.

Nach Ansicht der Richter greift die Beschränkung von Veranstaltungen auf 100 Teilnehmer nicht unverhältnismäßig in die Betätigungsfreiheit politischer Parteien ein. Das Gericht verwies darauf, dass es bei der Aufstellung von Kandidaten für bevorstehende Wahlen keine Begrenzung der Teilnehmerzahl gebe. Damit könnten die Parteien eine ihrer Kernaufgaben wahrnehmen. Parteitage hingegen dienten vor allem der inneren Parteiorganisation.

Laut Gericht hat die AfD auch keinen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung. Die Partei habe nicht dargelegt, dass der Verzicht auf den Parteitag für sie zu einer finanziellen oder sonstigen besonderen Härte führt.

Am Sonntag will die AfD in Neumünster ihre Bundestagskandidaten für die Bundestagswahl im Herbst wählen. Bereits am Samstag will sie dort ihren Landesparteitag mit 725 Teilnehmern abhalten. Dort soll die Landesspitze gewählt werden. Seit dem Parteiausschluss der AfD-Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein im August 2019 wegen rechtsextremistischer Kontakte war diese Position nicht neu besetzt worden. Laut Satzung kann bei der AfD jedes Parteimitglied zum Parteitag kommen und es ist stimmberechtigt. Die AfD hat nach eigenen Angaben in Schleswig-Holstein knapp 1000 Mitglieder.

Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.