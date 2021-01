AfD-Niedersachsen startet Kampagne gegen Corona-Lockdown

Jens Kestner, Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die AfD in Niedersachsen hat eine Kampagne gegen die aus ihrer Sicht zu harten Beschränkungen in der Corona-Krise gestartet. «Wir fordern, dass die überzogenen Corona-Maßnahmen der Landesregierung sofort ein Ende haben müssen und der Mittelstand so die Chance bekommt zu überleben», sagte AfD-Landeschef Jens Kestner am Mittwoch.

Die Kampagne trägt den Titel «Niedersachsen wieder #AUFMACHEN». Risikogruppen müssten geschützt und die Wirtschaft am Leben erhalten werden, forderte der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Bothe. Trotz guter Hygienekonzepte seien Gastronomie, Einzelhandel, Friseure, Kosmetikstudios, Sporteinrichtungen und die Veranstaltungsindustrie von Einschränkungen mit gravierenden Langzeitfolgen betroffen.

