AfD kritisiert Planung für verschärfte Regeln bei Demos

Hamburg (dpa/lno) – Die AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat eine vom Senat geplante Verschärfung der Corona-Regeln bei Demonstrationen scharf kritisiert. «Es ist erschreckend, wie der rot-grüne Senat nun gegen unliebsame Demonstranten vorgehen will», sagte Fraktionschef Dirk Nockemann am Montag. «Wer friedliche Bürger in den Grundrechten einschränken will, verlässt den Weg des Miteinanders und leistet Radikalisierungen erst recht Vorschub.» Am vergangenen Samstag waren in Hamburg nach Polizeiangaben rund 8000 Impfgegner und Corona-Skeptiker auf die Straße gegangen – meist ohne Corona-Schutzmaske.

Laut Innenbehörde soll es künftig eine Maskenpflicht für Demonstrationen ab 500 Teilnehmern geben. Außerdem wird eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erwogen. Das Thema soll am Dienstag im Senat besprochen werden.

