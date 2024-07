AfD-Fraktionschef Wichmann: Kleinkinder zuhause betreuen

Hannover (dpa/lni) –

Kleinkinder sollten aus Sicht von Niedersachsens AfD-Fraktionschef Klaus Wichmann eher im Elternhaus als in einer Kindertagesstätte betreut werden. «Wir glauben nach wie vor, dass es die beste Variante ist, dass Kinder in den ersten drei Jahren zuhause begleitet werden», sagte Wichmann dem NDR. Kitas seien lediglich «eine Behelfslösung», solange es Eltern gebe, die acht Stunden arbeiten müssten. Auch den geplanten Ganztagsunterricht in Grundschulen sehen Wichmann und seine Partei kritisch: «Die beste Lösung ist, man hat vormittags Schule und danach schulfrei.»

Mit Blick auf die Landtagswahl 2027 zeigte sich der AfD-Politiker kämpferisch: Er wolle die Wahlergebnisse der CDU halbieren. Bei der Landtagswahl 2022 kam die CDU auf 28,1 Prozent, die AfD auf 11. «Die CDU steht irgendwann vor der Wahl und wird dann ihr konservatives Herz entdecken müssen», sagte Wichmann. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnen die anderen drei Landtagsfraktionen SPD, Grüne und CDU strikt ab.