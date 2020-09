AfD-Fraktion beantragt U-Ausschuss zum Cum-Ex-Skandal

Hamburg (dpa/lno) – Die AfD will den Umgang der Stadt mit der in den Cum-Ex-Skandal verwickelten Warburg Bank in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Bürgerschaft klären. Man haben einen entsprechenden Antrag schon vor der in dieser Sache an diesem Freitag stattfindenden Sondersitzung des Haushaltsausschusses gestellt, weil abzusehen sei, dass der frühere Finanzsenator und heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dort nicht erscheinen werde, teilte die Fraktion am Donnerstag mit. «Bereits jetzt ist absehbar, dass es eine Aufklärung mit den rot-grünen Regierungsfraktionen nicht geben wird», sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Krzysztof Walczak der Deutschen Presse-Agentur.

Tschentscher und sein Vorgänger als Bürgermeister, der heutige Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, müssten aber erklären, warum die Hansestadt eine Steuerschuld der Warburg-Bank in Höhe von knapp 50 Millionen Euro verjähren ließ. Deshalb müsse «das schärfste Schwert der Opposition» zum Einsatz kommen. «Die Bürger haben ein Recht auf Aufklärung», sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf. «Die Aufarbeitung der G 20-Randale – ohne PUA – wurde zerredet und verlief im Nirwana. Das darf sich nicht wiederholen.»

Die Bürgerschaftskanzlei bestätigte den Eingang des Antrags, der voraussichtlich bei der nächsten Sitzung am 30. September auf der Tagesordnung stehen werde. Für die Einberufung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist eine 1/5-Mehrheit nötig, das entspricht 25 Stimmen. Die AfD stellt sieben Abgeordnete. Da die anderen Oppositionsfraktionen eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, dürfte der Antrag aussichtslos sein.