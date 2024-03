AfD fordert Verbot von Spielmethode «Original Play» in Kitas

Hannover (dpa/lni) –

Die umstrittene Spielmethode «Original Play» sollte nach Ansicht der AfD-Landtagsfraktion in niedersächsischen Kitas verboten werden. Einen entsprechenden Antrag brachte die Oppositionsfraktion am Freitag in den Landtag ein. Darin hieß es unter anderem, diese Methode müsse wegen des präventiven Kinderschutzes untersagt werden. In anderen Bundesländern sei dies bereits der Fall.

Bei dieser Spielmethode raufen fremde Erwachsene in engem Körperkontakt mit Kindern. SPD-Politiker Marten Gäde warf der AfD vor, es gehe ihr um Verschwörungserzählungen.

Ein Sprecher des Kultusministeriums teilte auf Anfrage mit: «Das niedersächsische Landesjugendamt hat uns berichtet, dass dort keine Einrichtungen bekannt ist, in denen die Methode „Original Play“ angewendet wird.» Sollte es zu Ereignissen oder Entwicklungen kommen, die das Wohl der Kinder in einer Einrichtung gefährden, so habe der Träger das Landesjugendamt hierüber Bericht zu erstatten.