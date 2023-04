Ärztekammer fordert Kampf gegen Arzneimittelengpässe

Blick auf den Neubau des Gebäudes der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) in Hannover. Michael Matthey/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) –

Per Resolution hat die Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, wachsende Arzneimittelengpässe zu bekämpfen. Es sei dringend geboten, dieser Gefährdung von Patientinnen und Patienten entgegenzuwirken, teilte die Ärztekammer am Samstag in Hannover mit. Fast 500 Meldungen zu Lieferengpässen von Arzneimitteln dokumentiere die Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit – dies sei ein großes Risiko für die Patientensicherheit. Die Kammerversammlung ist die parlamentarische Vertretung der rund 45.000 niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte.

Vor allem Antibiotika, Krebs- und Herz-Kreislauf-Medikamente sind den Angaben zufolge von den Engpässen betroffen. «Sind bestimmte Medikamente nicht verfügbar, können den Patientinnen und Patienten in bestimmten Fällen nur Ersatzpräparate angeboten werden, die eventuell weniger wirksam sind, aber bisweilen auch nicht vertragen werden», warnte Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker. Bei einzelnen Wirkstoffen gebe es zudem keine Alternativen. Versorgungsengpässe drohten daher den Behandlungserfolg von Patientinnen und Patienten zu gefährden.

Die Delegierten der Kammerversammlung forderten transparente Lieferwege. Außerdem sollten Produktionsstätten in Europa gefördert sowie Reserven aufgebaut und vorgehalten werden.