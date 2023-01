Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs warnen vor Eskalation

Hamburg (dpa) –

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) vor der Gefahr einer nuklearen Eskalation gewarnt. Zum Abschluss einer Konferenz in Hamburg forderten Mediziner aus ganz Europa am Sonntag die Atommächte auf, verbindlich auf einen Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten.

Aus Anlass des zweiten Jahrestags des UN-Vertrags zum Verbot von Atomwaffen appellierte die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisation an die Atommächte, die Abrüstungsverpflichtungen im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags von Atomwaffen zu erfüllen, die Arsenale abzubauen und den Weg für die Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrags (AVV) freizumachen.

Bislang befänden sich die meisten Unterzeichnerstaaten außerhalb Europas. «Deshalb fordern wir alle europäischen Länder auf, dem fortschrittlichen Beispiel dieser Staaten zu folgen und den AVV ohne weitere Verzögerung zu unterzeichnen und zu ratifizieren», heißt es in der «Hamburger Deklaration». Zudem müssten die Atomwaffen sofort aus der erhöhten Alarmbereitschaft genommen, alle Militäraktionen auf dem europäischen Kontinent unverzüglich beendet und diplomatische Lösungen gesucht werden.