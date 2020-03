Ärzte warten weiter auf Schutzkleidung und Labormaterial

Die Versorgung des Hamburger Gesundheitswesen mit Schutzausrüstung und auch mit Labormaterial bleibt kritisch. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Versorgung des Hamburger Gesundheitswesen mit Schutzausrüstung und auch mit Labormaterial wie Probenröhrchen bleibt kritisch. Nach dem Wochenende werde zu entscheiden sein, ob der Arztruf Hamburg fortgesetzt werden könne, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Freitag in Hamburg. Nicht nur in Deutschland sondern weltweit seien die fehlenden Materialien stark nachgefragt. Eingehende Angebote müssten zunächst auf ihre Seriosität geprüft werden; Ankündigungen von Lieferungen seien nicht belastbar, ehe das Material tatsächlich angekommen sei.

Im Laufe der Woche hatten kleinere Lieferungen die Hamburger Ärzteschaft erreicht, die aber bei weitem nicht ausreichend waren. Daher konnten nur ausgewählte Arztgruppen und diese auch nur in sehr geringem Umfang ausgestattet werden. Der absehbare Mangel bedroht die Funktionsfähigkeit der Ambulanzen und Notdienste, aber ebenso die Einsatzbereitschaft stationärer Praxen auch jenseits der Corona-Epidemie für alle Hamburger Patienten.