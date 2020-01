Ärzte gegen Tierversuche: Alternativen sind vielversprechend

Hannover (dpa) – Die Organisation Ärzte gegen Tierversuche hat im Agrarausschuss des niedersächsischen Landtags für alternative Methoden geworben. Zum Beispiel könnten Stoffe im Computermodell genauer getestet werden als im Tierversuch, sagte die Biologin Julia Radzwill von der Organisation. Vielversprechend sei auch die Arbeit mit zurückprogrammierten Stammzellen, aus denen etwa Nieren- oder Leberzellen gewonnen werden können.

Dagegen betonte André Bleich vom Institut für Versuchstierkunde der Medizinischen Hochschule Hannover die Wichtigkeit der Experimente. «Es werden weiterhin Tierversuche notwendig sein», sagte er. Andernfalls werde Deutschland in der Forschung etwa im Kampf gegen Krebs nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

Anlass für die Expertenanhörung sind die aufgedeckten Missstände in einem Tierversuchslabor im Kreis Harburg. Die niedersächsischen Grünen fordern eine Verschärfung der Genehmigungen von Tierversuchen sowie mehr unangemeldete Kontrollen. In dem ins Visier der Staatsanwaltschaft geratenen Labor LPT wurden im Dezember die letzten genehmigten Tierversuche beendet. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen Verstößen gegen den Tierschutz. Parallel prüft der Landkreis Harburg, ob dem Betrieb die Genehmigung entzogen werden kann. LPT hat seinen Hauptsitz in Hamburg.

