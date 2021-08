Ärger bei Werder um Friedl: Österreicher will nicht spielen

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa) – Marco Friedl hat für Ärger beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen gesorgt. Der Innenverteidiger hatte einen Tag vor dem Spiel am Sonntag gegen Hansa Rostock nach Angaben von Werder-Geschäftsführer Frank Baumann erklärt, er sehe sich nicht in der Lage zu spielen. Der Hintergrund soll sein, dass Friedl laut Medienberichten zum Bundesligisten Union Berlin wechseln will.

«Ich finde das enttäuschend», sagte Trainer Markus Anfang am Sonntag kurz vor dem Anpfiff gegen Hansa im Pay-TV-Sender Sky über das Verhalten des Österreichers. «Ich finde das gefühlt der falsche Ansatz.»

Baumann kündigte eine «signifikante Strafe» für Friedl an. «Wir sind wieder in der Vorbereitung gestört worden», sagte er verärgert. Er gehe davon aus, dass Friedl am Mittwoch noch zum Kader von Werder gehört. Am Dienstag endet die Transferperiode. Der 23-jährige Friedl ist seit 2019 in Bremen und hat noch einen Vertrag bis 2023.

Baumann bestätigte, Gespräche mit einem anderen Verein wegen Friedl geführt zu haben, ohne Union zu nennen. Werder sei gesprächsbereit bereit, wenn es ein entsprechendes Angebot gebe. Zu Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Mittelfeldspieler Christian Fassnacht vom Schweizer Meister Young Boys wollte er sich nicht äußern.

